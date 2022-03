Il Giovinazzo C5 è chiamato ad un’altra prova di fuoco

Poco tempo per rifiatare dopo le fatiche in Coppa Italia che hanno consegnato al Giovinazzo C5 le chiavi d’accesso alle Final Four di Policoro. Poco tempo per i biancoverdi per ricaricare le pile e subito in campo per un altro difficile incontro. Quello che vedrà i giovinazzesi contrapporsi al Pirossigeno Cosenza, squadra seconda in classifica, un solo punto sopra il Giovinazzo C5. Incontro ad alta quota quello che si disputerà al PalaPansini, con i calabresi che vorranno «vendicare» la sconfitta in Coppa Italia proprio ad opera dei giovinazzesi. Tra i biancoverdi rientra Restaino, reduce da un lungo infortunio, ma della partita non sarà lo squalificato Zago. I biancoverdi, comunque possono contare su una rosa di tutto rispetto, capace di non far rimpiangere gli assenti. Mister Foletto, presentando la gara di questo pomeriggio, fa un passo indietro, all’incontro con il Regalbuto. «Sapevamo delle difficoltà che ci aspettavano mercoledì scorso perché era una finale con una delle migliori squadre del girone D – ha detto - La sofferenza della partita ha dimostrato quanto le nostre aspettative non fossero infondate. Eravamo consapevoli delle nostre forze; i ragazzi hanno risposto come sanno e si meritano una soddisfazione del genere soprattutto per i sacrifici che stanno facendo. Con il Cosenza vogliamo far bene anche se ci siamo allenati poco e sappiamo la qualità dei nostri avversari, ma sono fiducioso come sempre». Fischio d’inizio alle 16, ticket a 5 euro, gratuito per le donne e gli under 18.