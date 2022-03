Il Giovinazzo C5 si qualifica per le Final Four di Policoro

Obiettivo centrato. Il Giovinazzo C5 approda alle Final Four di Coppa Italia che si disputeranno a Policoro il 2 e 3 aprile. Ma per battere il Regalbuto ci sono voluti i tempi supplementari. Eroe di giornata Camisso Fermino, l’ultimo arrivato in casa biancoverde con il mercato d’inverno, che mette a segno il rigore del 3 a 2 per i padroni di casa. Gara al cardiopalma con gli ospiti che passano in vantaggio dopo lunghi minuti di studio per le due squadre. È Delgado l’autore della rete al 12esimo con un tiro dal limite. I biancoverdi reagiscono, ma devono anche difendersi dai siciliani che sfiorano il raddoppio. Il primo tempo si chiude gli ospiti in vantaggio. La ripresa comincia con i biancoverdi in avanti. Ai tentativi dei giovinazzesi i siciliani ribattono colpo su colpo esaltando le doti del portiere biancoverde Di Capua. La rete del pareggio arriva all’ottavo minuto di gioco è Roselli a segnarla. Il gol mette la squadra di casa nelle condizioni di maggior consapevolezza sulle proprie qualità, tanto che 2 minuti dopo riesce nel sorpasso. È Piscitelli l’autore della rete del vantaggio. Il Regalbuto non si dà per vinto. Tenta di riacciuffare la partita con il quinto uomo di movimento. Mossa che produce pericoli per la porta difesa da Di Capua, il quale continua ad esaltarsi sui tentativi avversari, parando persino un calcio di rigore. Ma nulla può a 15 secondi dal termine della gara. Delgado indovina l’angolo giusto e impatta la partita. Si va ai supplementari. L’intensità della gara non cambia. Continui capovolgimenti di fronte tiri liberi da una parte e dall’altra senza conseguenze per le due squadre, fino a che il portiere ospite al terzo minuto del secondo tempo supplementare, non si lascia espellere. Calcio di rigore per i giovinazzesi. Sul dischetto va Fermino che non lascia scampo al subentrato Miraglia. In pratica la gara finisce qui sul 3 a 2. Il Giovinazzo C5 si qualifica per le Final Four per continuare a stupire.