Giovinazzo C5: Contro il Regalbuto per un posto in Final Four

Nel mirino del Giovinazzo C5, c’è adesso la Final Four di Coppa Italia di serie A2. La fase finale del torneo si disputerà a Policoro tra il 2 e 3 aprile. Per raggiungere quel traguardo i biancoverdi sono chiamati a disputare un difficile incontro casalingo contro il Regalbuto, compagine che è riuscita ad eliminare dal torneo il Melilli, squadra che guida la classifica del girone D della A2. Sarà una gara secca, in caso di parità al termine dei 40 minuti regolamentari sono previsti due tempi supplementari da 5 minuti ognuno. In caso la parità dovesse persistere sarà la migliore classificata nel campionato a passare il turno. L’appuntamento è per questa sera alle 20 al PalaPansini. Ticket d’ingresso a 5 euro, gratuito per gli abbonati, per le donne e per gli under 16.