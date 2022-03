Da incorniciare la tappa pugliese dei campionati italiani di ginnastica ritmica

Da qualsiasi punto di vista si voglia guardare, la due giorni di ginnastica ritmica che si è svolta al Pala Florio di Bari è stata un successo. Perché i campionati di serie A1, A2 e B che si sono svolti il 5 e 6 marzo scorsi, hanno acceso i riflettori nazionali su una specialità che vede l’Iris, che ha sede sociale a Giovinazzo, tra le protagoniste. Ad organizzare l’evento, la stessa Iris con il contributo della Federginnastica, di FGI e del Comitato Regionale Puglia. Sul piano tecnico la società pugliese ha ottenuto un quinto posto schierando in pedana Maria Dellaquila al cerchio, Irene Carbonara alla palla e al nastro, Michela Sallustio alle clavette, oltre a Serena Abbadessa. La loro prova ha permesso all’Iris di piazzarsi al quarto posto assoluto nel campionato di serie A1, dietro le campionesse in carica di Fabriano, le atlete di Viareggio e di Desio. A inizio competizione tutte le atlete che hanno partecipato alle gare, hanno voluto esporre uno striscione per dire «no alla guerra». Un gesto simbolico che sta accumunando tutte le atlete e tutti gli atleti n ogni specialità sportiva.