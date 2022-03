Afp Indeco Giovinazzo: contro il Viareggio una gara dal sapore d’altri tempi

L’Afp Indeco Giovinazzo ottiene il massimo dall’incontro casalingo contro il Viareggio, in una gara che ricorda antichi fasti e che invece adesso vede le due compagini militare nel campionato di serie A2 di hockey su pista. Gara ricca di emozioni. A passare in vantaggio è il Viareggio, dopo 7 minuti di gioco, con Rosi che concretizza il fraseggio dei toscani. I biancoverdi reagiscono, provano in tutti i modi a raggiungere il pareggio che arriva al 15esimo con Amatulli con un tiro dalla distanza. I toscani cercano di uscire dal pressing imposto dai padroni di casa, grazie al quale si sono resi pericolosi, e ci riescono andando in rete su tiro diretto decretato dagli arbitri per un fallo di Cannato. Dal dischetto Lombardi non fallisce riportando in avanti il Viareggio. I biancoverdi riprendono a fare gioco, mancando la rete del pareggio in più di una occasione. Il gol però è nell’aria e arriva sul filo della sirena che segna la fine del primo tempo. Ad andare in rete è Sinisi, messo in campo da mister Marzella per far valere la sua esperienza. La seconda frazione di gioco comincia sulla falsa riga del primo tempo. Le due squadre si danno battaglia con veloci capovolgimenti di fronte. Proprio su uno di questi rovesciamenti Muza Tarquini riporta in vantaggio i toscani. I giovinazzesi non si arrendono, le loro folate offensive rappresentano un serio pericolo per gli ospiti che devono spesso ricorrere ai falli per fermare i biancoverdi. Uno di questi falli procura un rigore trasformato da Dagostino. I padroni di casa non si fanno più sorprendere e affondano il colpo, prima con Cannato e poi con Mura per il 5 a 3 finale.