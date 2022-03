Per il Giovinazzo C5 ancora un vittoria in trasferta

Si diceva e si dice ancora che per far grande una squadra ci vuole un ottimo portiere e un ottimo centravanti. Valeva e vale per il calcio a 11, vale per il calcio a 5. Si può sintetizzare così la partita giocata sul campo dell’Orsa Bernalda dal Giovinazzo C5, uscito vittorioso grazie alla prestazione di Stino Di Capua, il portiere biancoverde sempre sugli scudi da inizio stagione, e Bellaver nei panni del goleador, autore di 3 delle 8 reti messe a segno ai danni dei lucani. I giovinazzesi incassano l’ennesima vittoria che li tiene a meno tre punti dalla vetta della classifica del girone D del campionato di serie A2, in piena corsa e in ottima posizione per i play off di promozione.

Non facile la partita contro il Bernalda, squadra affamata di punti per uscire dall’ultimo posto in classifica. Sono proprio i lucani a partire con il piede sull’acceleratore. Passano in vantaggio su calcio di rigore dopo solo 3 minuti di gioco con Gallitelli. I biancoverdi reagiscono, al settimo pareggiano con Mongelli che approfitta di una corta respinta dell’estremo difensore del Bernalda, De Pizzo. Come già detto i lucani hanno bisogno di far punti, per questo non si risparmiano e mettono a dura prova Di Capua. Mister Foletto a questo punto azzarda. Fa entrare il quinto uomo di movimento e la mossa gli dà ragione. Al termine di un’azione ben congeniata dai biancoverdi, Saponara appostato sul secondo palo, insacca per l’1 a 2. È il 13esimo del primo tempo, ma dopo un minuto il Bernalda si fa sotto e pareggia i conti con Claro. Tre giri di lancette e comincia lo show di Bellaver. Schierato come portiere di movimento va a segno con un tiro dalla distanza su cui il portiere avversario nulla può.

Nella ripresa i lucani provano in tutti i modi di ripristinare la parità, ma proprio nel loro momento migliore, Zago approfitta di un errore difensivo dei padroni di casa e sigla il quarto gol per il Giovinazzo. I biancoverdi giocano ancora con il quinto uomo di movimento e il Bernalda ne approfitta prima con Zago che dalla propria area centra la porta avversaria sguarnita e poi con Turek che ribadisce in rete una corta respinta di Di Capua. È ancora Bellaver a cambiare l’inerzia della gara. All’11esimo riconquista di forza la palla e scarica in rete il tiro che riporta in vantaggio la sua squadra. I biancoverdi a questo punto allungano, prima con Ferreira Praciano, e ancora con Bellaver per la sua tripletta. Gli ultimi due minuti di gioco regalano ancora una rete al Bernalda che va a segno ancora con Gallitelli, ed infine Mennini a mettere la parola fine all’incontro siglando la rete del 5 a 8 per i biancoverdi.