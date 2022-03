L’Afp Indeco Giovinazzo questa sera ospita il Viareggio

Dopo la doppia trasferta in Toscana e Liguria, l’Afp Indeco Giovinazzo torna a giocare tra le mura amiche del PalaPansini. Questa sera alle 20 affronterà il Viareggio in una gara che si preannuncia ricca di spunti e di spettacolo. Entrambe le formazioni sono «sistemate» a metà classica del girone B della serie A2, con i viareggini che hanno 4 punti di vantaggio sui giovinazzesi. Ma i biancoverdi, nonostante lo stop subito in casa della capolista Sarzana, in questo scorcio di stagione hanno dimostrato di essere in palla. L’obiettivo è quello ricominciare a far punti.