Il Giovinazzo C5 torna in campo stasera in quel di Bernalda

Archiviata la gara contro le Aquile Molfetta, questo pomeriggio il Giovinazzo C5 torna in campo a distanza di tre giorni. Sarà ancora una trasferta, questa volta in casa dell’Orsa Bernalda, squadra che occupa l’ultima posizione nella classifica del girone D del campionato di serie A2. I biancoverdi vorranno allungare la striscia di risultati positivi, ma dovranno fare attenzione alla voglia di punti dei lucani che vorranno senz’altro fare propria la gara per avvicinare i diretti concorrenti per la permanenza nella serie A2. Magari approfittando del tour de force a cui il Giovinazzo è sottoposto tra recuperi di gare di campionato e turni di Coppa Italia. «Stiamo giocando con una frequenza bisettimanale – ha affermato il direttore sportivo Gianni Lasorsa – e questi impegni sono probanti per la tenuta atletica. Ci aspetta un mese decisivo per l’intera stagione». L’obiettivo a questo punto è quello di raggiungere i play off per la promozione nella serie superiore. Una meta che è alla portata di mano, e che sorprende tutto l’ambiente biancoverde. «Abbiamo allestito una squadra con l’intenzione di migliorare la classifica dello scorso campionato – ha detto ancora Lasorsa – Siamo andati oltre ogni più rosea previsione». Fischio d’inizio alle 16.