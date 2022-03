Va la Giovinazzo C5 il derby con le Aquile Molfetta

Cuore, polmoni e nervi saldi da mettere in campo fino allo spasimo. È questa la ricetta che il Giovinazzo C5 usa in ogni partita. Ed è una ricetta che lo fa stare ai piani alti dalla classifica del girone D del campionato di calcio a 5 di serie A2. La stessa ricetta che i biancoverdi hanno usato per vincere la non facile partita disputata in casa dei cugini della Aquile Molfetta, cominciata con l'esposizione di uno striscione a favore della pace in Ucraina tenuto dalle mani di entrabe le squadre. Una gara in salita, per i ragazzi di mister Foletto e Faele, regolata solo sul finire del match, cominciata con azioni ficcanti condotte dalle due compagini. La prima parte della gara è stata di marca biancorossa. I molfettesi però hanno trovato il portiere ospite, Di Capua, in grande spolvero. È solo a metà del primo tempo che il Giovinazzo C5 riesce a rendersi pericoloso in più occasioni, ma trova sempre pronto il portiere di casa Lopopolo. A soli 7 secondi dalla fine della prima frazione di gioco le Aquile trovano il guizzo vincente. Sul lungo rinvio di Lopopolo, Murolo di testa devia in rete la palla sorprendendo Di Capua. Il primo tempo finisce così sull’1 a zero per i padroni di casa, che al rientro in campo cercano di allungare il passo, ma trovano sempre in Di Capua un muro insormontabile. Arriva poi la sortita dei biancoverdi. Saponara, all’ottavo minuto, dal limite insacca per la rete del pari. I padroni di casa però tornano a spingere e al 15eimo vanno a segno per la seconda volta con ancora Murolo. È a questo punto che l’inerzia della partita cambia. Per i giovinazzesi entra Ferreira Praciano come quinto uomo di movimento, e subito Bellaver, dopo appena una trentina di secondi dalla rete del vantaggio molfettese va in gol per il secondo pareggio dei biancoverdi. Un minuto dopo è sempre Bellaver a firmare il sorpasso. Passa ancora un minuto e Ferreira Praciano va in gol per la quarta volta approfittando della porta lasciata sguarnita dalle Aquile. A 12 secondi dalla fine della partita mette a segno la sua personale tripletta. Si chiude con il 4 a 3 per gli ospiti che restano al terzo posto in classifica un punto sotto i secondi del Cosenza, e con le Aquile Molfetta invischiati nelle zone basse della classifica generale.