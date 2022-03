Torna in campo il Giovinazzo C5 per il recupero della gara contro le Aquile Molfetta

Dopo la brillante prestazione in Coppa Italia, e dopo il turno di riposo forzato per il rinvio della gara contro il Piazza Armerina, il Giovinazzo C5 si rituffa nel campionato di serie A2. Questa sera affronterà in trasferta le Aquile Molfetta nel recupero della sedicesima giornata del girone D. In palio tre punti decisivi: per i biancoverdi desiderosi di confermarsi ai primi posti della classifica generale, per i cugini molfettesi in chiave salvezza. L’incontro si disputerà al Pala Poli di Molfetta con fischio d’inizio alle 20. Ticket d’ingresso a 5 euro.