Al via la seconda tappa dei campionati nazionali di ginnastica ritmica

La conferenza stampa che si è tenuta lunedì mattina a Palazzo di Città di Bari ha dato il via ufficialmente alla tappa pugliese del campionato italiano di ginnastica ritmica. Ad organizzare l’evento la società Iris di Giovinazzo che ha ricevuto il supporto della Federazione italiana di ginnastica, del Comune di Bari e della FGI Puglia. Il 5 e 6 marzo, la Pala Florio di Bari scenderà in pedano il meglio della ginnastica ritmica italiana e internazionale. Il movimento della ginnastica ritmica pugliese è in grande crescita, sarà presente al Pala Florio con tre diverse società, grazie, per dirla con le parole di Marinella Falca, olimpionica giovinazzese, attualmente in organico al Coni, al fattore trainante dell’Iris che nello scorso campionato di A1 ha conseguito il quarto piazzamento. Le competizioni cominceranno il 5 marzo alle 15 con la serie B, domenica proseguiranno con la serie A2 alle 10,30 e infine alle 14,15 con la massima serie nazionale.