Tutto pronto per la seconda tappa del campionato italiano di ginnastica ritmica

È un importante riconoscimento per la ginnastica ritmica pugliese, in particolare per l’Iris, per i risultati che le sue ginnaste hanno conseguito, rendendola protagonista del campionato italiano di A1. Per questo alla società pugliese è stato affidato il compito di organizzare la seconda tappa del campionato. Ad ospitare le prove dei tornei di serie A1, A2 e B, sarà il Pala Florio di Bari. Le gare si svolgeranno il 5 e 6 marzo, mentre oggi alle 11,30 presso il Palazzo di città a Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione. Interverranno l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, il presidente della Federazione Ginnastica Italiana Lorenzo Cellamare, il presidente del Coni regionale, Angelo Giliberto, la direttrice tecnica regionale Marisa Stufano e Marinella Falca, che è componente della giunta Coni regionale. Ad organizzare l’evento, che vedrà scendere in padana il meglio della ginnastica ritmica italiana, insieme all’Iris, la FGI e il Comune di Bari.