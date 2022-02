Il Giovinazzo C5 non si ferma neanche in Coppa Italia

Il Giovinazzo C5 è in un buon momento di forma. Anche in Coppa Italia dimostra di avere una buona freschezza atletica nonostante gli impegni ravvicinati. Nella gara che si è disputata a Cosenza contro il Pirossigeno, seconda forza del girone D del campionato di serie A2, i biancoverdi si sono guadagnati il passaggio al secondo turno del torneo vincendo per 5 a 2. Gara avvincente, quella giocata in terra calabra, con gli ospiti che rintuzzano colpo su colpo i tentativi avversari di fare propria la posta in palio. Attacchi e contrattacchi che portano il Giovinazzo C5 a mettere a segno la prima rete della partita a soli 2 minuti dal termine del primo tempo. Ci pensa Bellaver a segnare approfittando della corta respinta della difesa calabrese. Il secondo tempo appare essere ancora più vivace della prima frazione di gioco, con i giovinazzesi che provano a raddoppiare. Ma è Morgade per il Pirossigeno a beffare il come sempre ottimo Di Capua con un pallonetto. I biancoverdi però non si lasciano demoralizzare e solo un minuto dopo tornano in vantaggio ancora con Bellaver con una rasoiata contro cui nulla può il portiere avversario Gallo. È poi un contropiede concretizzato da Ferreira Praciano a permettere ai biancoverdi di allungare il passo. I calabresi tentano a questo punto di rimontare mettendo in campo il quinto uomo di movimento. Una mossa che sortisce la seconda rete per il Pirossigeno messa a segno su calcio di rigore da Grandinetti. I giovinazzesi però sono in palla. Resistono alla pressione avversaria andando prima vicina al gol con Ferreira Praciano e con un palo colpito da Scigliano e poi in rete con Fermino. I cosentini cercano di rimediare ma trovano Di Capua pronto a respingere gli assalti dei padroni di casa. La parola fine alla gara la mette poi Alves a due minuti dal termine, spegnendo tutte le velleità del Pirossigeno.