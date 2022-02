Un solo punto per l’Afp Giovinazzo dalla doppia trasferta in Toscana e Liguria

Un fine settimana in chiaro scuro per l’Afp Indeco Giovinazzo. Nelle due gare giocate in trasferta tra sabato e domenica, in Toscana la prima, in Liguria la seconda, i biancoverdi tornano a casa con un solo punto. Quello conquistato sul campo del Forte dei Marmi, terza forza del campionato, dove i ragazzi guidati da mister Marzella sono riusciti a impattare per 6 a 6 una partita tirata fino all’ultimo secondo di gioco. Con Mura che dimostra di essere con le due reti segnate, un goleador di razza. Di Mezzina, Colamaria, Amatulli e Dagostino le altre reti dei biancoverdi. Neanche il tempo di rifiatare e l’Afp scende in pista sul campo della Capolista Sarzana. Questa volta i giovani giovinazzesi non riescono ad arginare le folate offensive dei padroni di casa, nonostante fossero passati in vantaggio con due reti segnate da Mezzina. Ma poi non c’è più storia, almeno dal punto di vista del punteggio I liguri segnano in continuazione. Solo Cannato riesce a rendersi pericoloso con una sua rete. Ma la gara si chiude sul 7 a 3 per il Sarzana che consolida il suo primato in classifica. L’Afp Indeco Giovinazzo rimane saldamente sesto in classifica generale.