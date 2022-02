È pareggio tra il Bulldog Capurso e il Giovinazzo C5

Probabilmente tre partite in una settimana si sono fatte sentire nelle gambe dei giocatori del Giovinazzo C5. Soprattutto nel secondo tempo della gara disputata in trasferta contro il Bulldog Capurso. In vantaggio di due reti, i giovinazzesi si sono fatti rimontare, finendo per impattare la partita. A detta dei cronisti locali, il Capurso ha forse giocato al migliore partita del torneo e con i giovinazzesi che hanno costantemente giocato per parte del secondo tempo con il quinto uomo di movimento tentando di far proprio il risultato. Alla fine il pari, 2 a 2 il risultato, appare essere stato il migliore possibile. La cronaca della partita: I biancoverdi cominciano la gara con un atteggiamento di attesa ma pronti a colpire alla prima opportunità. L’occasione arriva al decimo del primo tempo. Roselli mette in rete su rimesso laterale calciata da Alves. A questo punto la gara appare in discesa per i giovinazzesi che ci provano ancora con Roselli e poi con Ferreira Praciano. I due tentativi però sono senza esito. Il Bulldog prova a farsi sotto, ma l’estremo difensore La Notte chiude tutti i varchi. Sui capovolgimenti di fronte ci provano ancora i biancoverdi con Saponara e con Fermino che però è fermato dal palo. Sul punteggio di 1 a 0 per gli ospiti si chiude il primo tempo. Nella ripresa il gioco si fa più vivo. Già al primo minuto di gioco il Giovinazzo raddoppia. Un tiro da centrocampo di Mennini finisce in rete grazie al velo di Ferreira Praciano che copre la visuale del portiere avversario. Il Capurso però reagisce e al 13esimo minuto accorcia le distanze con Leggiero che trova la traiettoria giusta con un tiro imparabile da fuori area. A questo punto il tecnico biancoverde decide per il quinto uomo di movimento per cercare di ristabilire le distanze e fare propria la partita. I giovinazzesi vanno più volte vicini al gol, ma sono i padroni di casa ad andare in rete su calcio di rigore calciato da Rotondo. Il Capurso, all’ultimo minuto potrebbe addirittura segnare la rete della vittoria, ma ci pensa La Notte a parare il tiro libero che sarebbe stato determinante sull’esito finale dell’incontro. Finisce 2 a 2, ma gli sforzi dei giovinazzesi non sono ancora finiti. Martedì sono chiamati ad affrontare ancora in trasferta il Pirossigeno Cosenza per la Coppa Italia.