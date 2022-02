Terza gara in una settimana per il Giovinazzo C5

Tre patite in una settimana. Il Giovinazzo C5 è costretto a un tour de force tra gare di campionato e recuperi, che però non scalfiscono le ambizioni dei biancoverdi. Questo pomeriggio sono attesi a Capurso, dove la squadra di casa, il Bulldog, cercherà di racimolare punti utili per uscire dai quartieri bassi della classifica. Tra le fila dei giovinazzesi rientra Binetti che ha scontato la squalifica rimediata contro il Melilli, e schiererà di nuovo in porta il 16enne La Notte che nel girone D della serie A2 ha esordito nella gara di recupero contro il Bovalino. Il portiere, classe 05, ha ammesso i momenti di difficoltà avuti durante la sua partita d’esordio, riconoscerli è un passo in avanti verso la maturità atletica e tecnica. Alle 16 il fischio d’inizio di una gara che potrà confermare il 3 posto in classifica che attualmente il Giovinazzo C5 occupa, a meno 2 dalla vetta.