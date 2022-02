Torna questa sera in campo il Giovinazzo C5

Dopo l’ottimo risultato conseguito sabato scorso contro la capolista Melilli. Il Giovinazzo C5 torna in campo questa sera per il recupero della 15esima giornata del campionato di serie A2. Al PalaPansini sono attesi i calabresi del Bovalino, formazione che in questo momento è in zona play out, e per questo determinati a far risultato. Sulla scia dell’entusiasmo i biancoverdi che, dal canto loro, vorranno proseguire con la striscia positiva e conquistare punti necessari per restare nei piani alti del girone D. Fischio d’inizio alle 19, con diretta sulla pagina facebook del club. Ticket d’ingresso 5 euro, gratuito per le donne e gli under 18.