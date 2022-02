Reti e spettacolo nel derby tra il Giovinazzo e il Matera

Pirotecnica la partita, pirotecnico il risultato. Finisce con un pareggio, 6° 6, il derby del Sud tra l’Indeco Afp Giovinazzo e il Roller Matera. Gara ricca di emozioni con i biancoverdi che partono bene, dopo poco più di 4 minuti sono in vantaggio con Sinisi dopo che Mura sbaglia un tiro diretto. Ma i lucano non ci stanno e partono in quarta, acciuffano il pari con Vergas e ribaltano il risultato con Antezza che mette a segno due reti, la seconda su tiro diretto. I biancoverdi però sono in palla e riescono a riacciuffare il risultato. Prima Mazzina, e poi Colamaria ristabiliscono al parità. Le emozioni però continuano. È ancora Vergas a riportare il Matera in vantaggio prima della sirena che segna la fine del primo tempo fissando il punteggio sul 3 a 4. Il secondo tempo comincia con il Giovinazzo in attacco. Bastano 30 secondi a Dagostino per ristabilire la parità. I biancoverdi sembrano adesso giocare più in scioltezza e a metà della ripresa Mura con una doppietto porta i giovinazzesi avanti di due reti. Ma la partita non è ancora finita. Complice una lieve flessione dei padroni di casa, il Matera trova le reti del pareggio, prima con Vargas e poi con Antezza. Entrambi i giocatori chiuderanno con una tripletta a testa. Fallisce per l’Indeco Afp Giovinazzo l’operazione sorpasso in classifica, rimanendo due punti dietro i materani, comunque in posizione sicura nella graduatoria generale.