Arriva il Città di Melilli, il Giovinazzo C5 è pronto

Dopo due rinvii il Giovinazzo C5 torna in campo. Al PalaPoli è attesa la capolista del girone D del campionato di serie A2. Partita di cartello quella di oggi pomeriggio, che impegnerà e non poco i biancoverdi, soprattutto nel ritrovare la forma dopo il lungo stop. All’andata fu pareggio, con i giovinazzese capaci di rimontare lo svantaggio nei secondi finali della gara. I tecnici Foletto e Faele, per questo importante appuntamento recuperano Ferreira Praciano e Alves, i due cannonieri della compagine biancoverde, oltre a Mongelli, con quest’ultimo che può rappresentare l’arma in più per i giovinazzesi. I siciliani del Melilli arrivano a Giovinazzo con un percorso che fino ad ora non ha conosciuto sconfitte e con 8 punti di vantaggio sul Giovinazzo C5, attualmente terzo in classifica e con due gare da recuperare. Gli isolano possono contare sul capocannoniere del girone, Rizzo, sulla esperienza di Zanchetta e sul portiere di assoluta affidabilità Boschiggia. I giovinazzesi sicuramente metteranno in campo tutta la loro determinazione, sapendo di essere capaci di lottare fino all’ultimo secondo. Fischio d’inizio alle 16.