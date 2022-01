Cinque reti messe a segno da Mura al suo esordio al PalaPansini, tre di Dagostino, 2 di Cannato, i centri di Amatulli, Sinisi e Colamaria, ed è stata goleada per l’Indeco Afp Giovinazzo. A farne le spese l’Alice Grosseto, reduce da un striscia di risultati positivi, tra cui, nella precedente gara di campionato di serie A2, il pareggio contro la capolista Sarzana. Partita senza storia, dal punto di vista del punteggio, è finita 13 a 4 per i biancoverdi, ma che ha dato ottimi spunti sotto il profilo del gioco e dello spettacolo. Protagonista indiscusso l’argentino Federico Mura (per lui 9 reti in due partite), che ha dato qualità sottorete ad una già di per se bella compagine, fatta di giovani e giovanissimi con la voglia di emergere. Ad aprire le danze è proprio Mura dopo circa 5 minuti di gioco, dando il là a quella che è stata poi una facile vittoria. Già a 10 minuti dall’inizio della gara i biancoverdi erano sul 3 a 0 grazie alla rete di Dagostino e ancora di Mura. Solo a questo punto i toscani hanno provato ad alzare la testa, andando a segno con Bardini e Rosati subito dopo, ma Sinisi, ancora Dagostino e infine Colamaria, ristabiliscono le distanze chiudendo la prima frazione di gioco sul 6 a 2. Nella ripresa la musica non cambia. È di nuovo Mura dopo solo 24 secondi di gioco a depositare la pallina in rete. Salvadori per il Grosseto accorcia le distanze ma per i toscani pare non ci sia scampo. Amatulli, Mura, Dagostino e Cannato portano in rapida successione a 13 le reti segnate dai giovinazzesi. Solo a pochi secondi dalla sirena che segna la fine dell’incontro Alfieri trova la quarta rete per la sua squadra. L’Indeco Afp Giovinazzo è adesso a metà classifica nel suo girone. Gli ultimi due risultati positivi hanno permesso alla squadra allenata da Pino Marzella di guardare con ottimismo verso una posizione che le permetterebbe di disputare i play off. Intanto c’è da affrontare in trasferta, il 12 febbraio, il Roller Matera in una partita che si preannuncia roboante.