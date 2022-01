Rinviata la partita Giovinazzo C5 – Bovalino

La prima partita casalinga del 2022 del Giovinazzo C5, che si sarebbe dovuta giocare questo pomeriggio, salta. Al PalaPansini era atteso il Bovalino, compagine calabrese posizionata a metà della classifica generale Valevole per il 15esimo turno del girone D del campionato di A2, è stata rinviata a mercoledì 16 febbraio. Per tanto i biancoverdi scenderanno in campo sabato prossimo per affrontare in trasferta le Aquile Molfetta.