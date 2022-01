L’Indeco Afp Giovinazzo torna dalla Toscana con una vittoria

Non poteva esserci esordio migliore per Correa Mura, il neo acquisto dell’Indeco Afp Giovinazzo. L’argentino, con un poker di reti regala ai biancoverdi, alla ripresa del campionato di serie A2 di hockey una bella vittoria in trasferta. A farne le spese della buona prestazione di tutta la squadra giovinazzese, è il Prato Startit, fanalino di coda del girone B. Non si erano messe bene le cose per i ragazzi di mister Marzella che dopo soli 4 minuti di gioco erano sotto di una rete. A metterla a segno Bianchi, il gol consente al Prato di gestire la partita ed è così per quasi tutto il primo tempo, fino a quando cioè Correa Mura sale in cattedra. A 4 minuti dalla fine della prima frazione di gara l’argentino fa tutto da solo e va in rete al termine di un’azione spettacolare. La ripresa comincia con ritmi blandi, ma Correa Mura, in stato di grazia, al settimo e al nono minuto di gioco, insacca per altre due volte la rete avversaria. Ancora due minuti e il neo acquisto biancoverde cala il poker. La reazione del Prato porta a segnare Santoro che fissa il punteggio finale sul 2 a 4. I giovinazzesi tornano dalla Toscana con una vittoria che consente loro di scalare un posto in classifica generale. Adesso sono sesti a due punti dai cugini del Matera. La prossima gara l’Indeco Afp Giovinazzo la giocherà in casa contro l’Alice Grosseto. Una ulteriore occasione per consolidare il posto in classifica.