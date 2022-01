Un argentino per l’Indeco Afp Giovinazzo

Arriva da San Juan, in Argentina, terra di numerosi talenti e campioni dell’hockey a rotelle. Correa Mura Federico Leandro, questo il nome del promettente dell’ultimo acquisto in casa Indeco Afp, che sarà presto a disposizione di mister Marzella. Calsse ’99, forte fisicamente e tecnicamente, è arrivato a Giovinazzo per dare quel tocco in più necessario alla compagine biancoverde, per poter raggiungere obiettivi ambiziosi. Sarà necessario del tempo per poter ammirare tutte le potenzialità dell’argentino. Dovrà ambientarsi e conoscere il campionato italiano e gli schemi di gioco della sua nuova squadra. Ma la società è fiduciosa che questo avvenga in tempi brevi. L’acquisto è stato possibile grazie agli sforzi degli sponsor dell’Indeco Afp Giovinazzo.