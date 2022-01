Il PalaFlorio di Bari ospiterà la seconda giornata del campionato italiano di ginnastica ritmica

Il PalaFlorio di Bari ospiterà il 5 e 6 marzo la seconda prova del campionato italiano di Ginnastica ritmica. La macchina organizzativa dell’evento è in pieno movimento, con l’Iris in prima fila supportata dalla Federazione Ginnastica d’Italia e dalla FGI Puglia. La tappa barese, voluta fortemente dalla società che ha sede sociale a Giovinazzo, rappresenta un premio per tutto il movimento pugliese che negli ultimi hanno è salito alla ribalta nazionale, proprio grazie alle atlete dell’Iris. A Bari arriverà tutto il meglio della ginnastica ritmica italiana e internazionale. In vista dell’appuntamento è già possibile acquistare i biglietti d’ingresso al PalaFlorio. Il loro costo per la singola giornata è di 15 euro, per entrambe le giornate di 20 euro. Riduzioni per gli over 65 e disabili, oltre che per le atlete tesserate ma non in gara. Per l’acquisto è attivo un canale telematico: biglietteria@ginnasticairis.com , oppure chiamando il numero 347 912 04 76.