Il Giovinazzo questa sera in campo contro i siciliani dell’Ispica

Prima gara del girone di ritorno del campionato di serie A2. Per il Giovinazzo ancora in trasferta e di nuovo in Sicilia. I biancoverdi sono attesi sul campo dell’Ispica, compagine che occupa l’ultima posizione in classifica, ma che non è da sottovalutare, visto che con il mercato invernale i siciliani si sono rafforzati elevando il tasso tecnico. Per i giovinazzesi sarà quindi difficile replicare la prestazione dell’andata, quando al PalaPansini si imposero con un sonoro 10 a 1. Il giovinazzesi dovranno fare a meno degli squalificati Alves, i capocannoniere del girone, e Ferreira Praciano che nella classifica dei migliori marcatori è secondo. Giovinazzo senza punte? I ragazzi di Foletto faranno qualche sacrificio in più per non far sentire l’assenza dei due bomber, e probabilmente si affideranno a Elia Zago, che attende di esprimere tutto il suo potenziale. «Ho segnato poco – ha detto il pivot – anche per dei guai muscolari che mi hanno accompagnato in questa parte della stagione. È anche vero che ho giocato in appoggio ai miei compagni, svolgendo un lavoro più oscuro, mandando loro a rete». Il Giovinazzo punta tutto sulla compattezza della squadra. I risultati conseguiti fino ad oggi gli danno ragione. Eccezionalmente la gara si disputerà questa sera alle 20,30 sul parquet del PalaTricomi di Rosolini, in provincia di Siracusa.