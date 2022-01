Il campionato di serie A2 riparte

Riparte dopo la pausa natalizia il campionato di serie A2 del Calcio a 5. La prima gara del 2022 segna anche l’ultima partita del girone d’andata da giocare in trasferta per il Giovinazzo. I ragazzi di Foletto e Faele faranno visita questo pomeriggio al Regalbuto per un match dagli alti contenuti. Intanto perché i biancoverdi e i siciliani sono divisi da un solo punto e poi per un piazzamento che consentirebbe a entrambe le compagini di disputare le gare di Coppa Italia. Partita difficile quindi con il Giovinazzo che vorrebbe consolidare il terzo posto in classifica. Per questo, durante la pausa natalizia, prolungata dalla giornata di riposo di sabato scorso, hanno continuato a svolgere sedute di allenamento dedicate al rafforzamento atletico guidate dal preparatore Franca De Anna. «Abbiamo cercato di recuperare qualche giocatore acciaccato – ha affermato il tecnico - Abbiamo innanzitutto impostato un lavoro per consolidare la forza e la resistenza, per poi passare a esercizi di rapidità forza elastica e velocità. Da un punto di vista fisico i ragazzi stanno tutti bene e hanno ripreso, negli ultimi giorni, gli allenamenti con la palla». Il Giovinazzo C5 non vuole lasciare nulla di intentato, per questo gli allenamenti sono stati scrupolosi e attenti ai dettagli. Per poter arrivare alla prima del 2022 nelle migliori condizioni. Fischio d’inizio alle 16.