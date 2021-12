L’iris presenta la prossima stagione di serie A in piazza a Bisceglie

La sede sociale è a Giovinazzo, quella tecnica a Bisceglie. Questa è l’Iris che si prepara ad affrontare il Campionato nazionale di serie A di ginnastica ritmica. Sarà Bisceglie ad ospitare, questa sera alle 18, la presentazione della squadra che parteciperà al campionato di massima serie, un evento che gode il patrocinio di quel comune. Sarà anche l’occasione per celebrare la compagine presieduta da Nico Di Liddo e Alina Harnasko, atleta in forza all’Iris. La ginnasta bielorussa ha nel suo curriculum la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nell’all round individuale e il titolo di campionessa del mondo al nastro in Giappone lo scorso mese di ottobre.

L’Iris è da qualche anno nel gotha italiano di ginnastica ritmica. Lo scorso anno ha toccato l’apice conquistando il quarto posto nella Final SIx scudetto che si è disputato a Torino. L’evento sarà l’occasione per conoscere da vicino le ginnaste che arricchiranno la serata in piazza San Francesco con alcune esibizioni.