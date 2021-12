Undicesimo posto per l’Iris alle finali nazionali di Caorle

L’Iris a Caorle ha mancato la finale del Campionato d’insieme Gold riservato alla categoria delle allieve e giovanili, ma l’esperienza in una gara di alto livello non ha fatto altro che fortificare le atlete che si sono cimentate sulla Pedana veneta. La squadra, composta da Sara Brunetta, Cristina Bianco, Raffaella Caporusso, Anna De Candia e Gaia Silvestris, ha chiuso all’undicesimo posto. Alle finali hanno avuto accesso le prime otto squadre classificate durante le eliminatorie. L’approccio alla gara, secondo le accompagnatrici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, è stato comunque importante. Ha determinato un momento di crescita e una ulteriore verifica utile a ripartire di slancio per le prossime competizioni.