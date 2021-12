Vittoria in rimonta per il Giovinazzo C5

Una vittoria conseguita in rimonta quella del Giovinazzo C5 sul campo dell’Atletico Cassano. Con lo stesso risultato di sette giorni fa. Un 5 a 3 che non lascia dubbi sulla voglia dei biancoverdi di rimanere nei piani alti della classifica del girone D della serie A2. Le cose per i giovinazzesi non si erano messe al meglio. A poco più di cinque minuti dall’inizio della partita erano sotto già di 2 gol, trafitti da Boutraba prima e Lestingi subito dopo. I biancoverdi si scuotono e cominciano a macinare gioco. Riescono a dimezzare subito lo svantaggio con Ferreira Praciano (sarà autore di una tripletta), e raggiungere il pareggio con Alves. L’Atletico Cassano non ci sta e ancora con Boutraba ritorna in vantaggio. La prima frazione di gioco si chiude sul 3 a 2 per i padroni di casa. Nella ripresa la musica cambia. Il Giovinazzo C5 fa gioco. Va a segno di nuovo con Ferreira Praciano e poi allunga con Fermino e chiude i giochi con la terza rete personale di Ferreira Praciano. Con un superlativo Di Capua i biancoverdi resistono agli assalti avversari e portano a casa la seconda vittoria consecutiva chiudendo sul 5 a 3. La vetta della classifica è solo a un punto. Continuare a sognare si può.