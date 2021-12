Il Giovinazzo C5 a Cassano per continuare a sognare

Ancora un derby per il Giovinazzo C5. Questa volta in trasferta a Cassano dove incontrerà l’Atletico, compagine che è reduce da un importante pareggio conseguito a Catanzaro e che la pone al centro della classifica del girone D di serie A2. Al cospetto di una compagine ridimensionata rispetto alla scorsa stagione, i biancoverdi non dovranno sottovalutare la partita se vorranno allungare la striscia positiva delle loro prestazioni. Il Giovinazzo C5 potrà fare sicuro affidamento su un ritrovato Domenico Binetti che, nella scorsa partita, indossando la maglia del quinto di movimento, si è reso protagonista della gara trascinando la formazione di mister Foletto verso una vittoria che sembrava sfuggire. «E’ una stagione che sta premiando tutti i sacrifici e il lavoro di un gruppo che è tale non solo nel rettangolo di gioco ma anche fuori – queste le dichiarazioni di Binetti - Io son tornato a Giovinazzo contento di ritrovare Foletto con cui ho condiviso parecchie gioie con questa maglia. Certo rispetto alle mie precedenti esperienze con altre squadre è cambiato il mio modo di giocare in virtù delle continue rotazioni effettuate che mi consentono di finire i match con un numero non elevato di minuti giocati. E poi essere impiegato in momenti critici come portiere di movimento è un’esperienza che mi dà nel contempo responsabilità ma anche parecchie soddisfazioni». Al Pala Angelillo di Cassano fischio d’inizio alle 16.