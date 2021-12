L’iris in trasferta a Caorle per il Campionato d’insieme

Le allieve dell’Iris in trasferta a Caorle. Saranno nella città veneta per il II campionato nazionale d’insieme Gold. A scendere in pedana, quest’oggi, saranno Sara Brunetta (Bitonto), Cristina Bianco (Bisceglie), Raffaella Caporusso (Barletta), Anna De Candia (Molfetta) e Gaia Silvestris (Bisceglie). È la prima esperienza per la squadra allieve dell’Iris che si cimenterà nella competizione che prevede le fasi di qualificazione e dalle finali, a cui faranno seguito le prove Giovanili e Open. Ad accompagnare le atlete pugliesi saranno Marisa Stufano e Maddalena Carrieri. Per le ragazze sarà una occasione per confrontarsi in una gara di livello nazionale e saggiare le loro capacità tecniche e il loro temperamento.