Il Giovinazzo C5 al PalaPansini per continuare a sognare

Al PalaPansini per proseguire sulla strada dei risultati positivi. Il Giovinazzo C5, dopo la buona prova di Cosenza, dove ha pareggiato contro la capolista del girone D della serie A2, ospiterà questo pomeriggio alle 16, il Futura di Reggio Calabria. La compagine calabrese naviga nei quartieri bassi della classifica generale. Ma la sua posizione in classifica non deve far illudere i biancoverdi. Tra le due vittorie e un pari, spicca per il Futura il pareggio conseguito contro il Melilli, squadra che occupa il secondo posto in classifica precedendo proprio il Giovinazzo. Intanto a sostituire Genchi, il portiere biancoverde che nei giorni scorsi ha salutato i suoi compagni di squadra, è stato chiamato Alessandro Lanotte. L’under farà da secondo a Di Capua che in questa parte della stagione si è reso protagonista di ottime prestazioni salvando spesso il risultato come è successo sabato scorso a Cosenza. Le novità in casa Giovinazzo C5 non sono però finite. Alla corte del patron Carlucci è arrivato Guilherme Camisso Fermino. Il brasiliano, classe 2001, è figlio d’arte. Suo padre Edmar Fermino Lima ha indossato la casacca biancoverde nel 2007. Proprio quell’anno il neo acquisto cominciò a tirare i primi calci alla palla sul parquet del PalaPansini.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Giovinazzo C5.