Genchi saluta il Giovinazzo C5 dopo quasi due stagioni in biancoverde

Per me è stato un onore indossare la maglia del Giovinazzo C5». Con queste parole l’estremo difensore del Giovinazzo C5 saluta i biancoverdi dopo quasi due stagioni. Un scelta, quella dell’atleta, che non è stata facile da prendere. Una decisione presa comunque di comune accordo con la società «dopo una serena riflessione» fa sapere il direttore sportivo Gianni Lasorsa. Dove si trasferirà Genchi, ancora non è noto, ma forse le gerarchie volute da mister Foletto per la difesa della porta giovinazzese possono aver contribuito alla scelta dell’ormai ex biancoverde.

Genchi vanta in 16 anni di futsal, oltre 400 presenze nei campionati di C1 e C2, fino all’approdo in serie A2 nel 2019 proprio con il Giovinazzo. «La città – ha affermato – rappresenta per me una casa e una famiglia. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore». «Un vero gentleman – ha commentato Lasorsa – dentro e fuori dal campo. Lo ringraziamo per quanto ha dato alla società con le sue prestazioni e la sua professionalità. Siamo sicuri, continuerà a mostrare le sue doti nel futsal nazionale».