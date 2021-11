Soddisfazione in casa Iris per i risultati di Chieti

Buone notizie da Chieti per la Ginnastica ritmica Iris. La giovinazzese Irene Carbonara si classifica al quarto posto nella categoria Senior del Campionato Nazionale Individuale Gold che si è disputato in terra abruzzese lo scorso fine settimana. Un risultato importante per la crescita dell’atleta in vista di altre competizioni. Nella stessa categoria si piazza la sedicesimo posto la barlettana Maria Dellaquila. Le soddisfazioni per i tecnici Iris Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, arrivano anche dalla categoria Junior 2, con la ginnasta molfettese Michela Sallustio che ha chiuso la sua prova al decimo posto, mentre la biscegliese Serena Abbadessa, all’esordio nella categoria Junior 3, ha chiuso al sedicesimo posto. «Per le nostre ginnaste è stata una due giorni importante – ha affermato Marisa Stufano – dove hanno dimostrato una costante crescita che ha portato a risultati importanti. Il lavoro quotidiano quasi sempre dà i suoi frutti. Risultati come quello della Carbonara e della sue compagne ci fa capire che siamo sulla strada giusta»