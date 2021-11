A Cosenza senza timori

Trasferta impegnativa per il Giovinazzo C5. I biancoverdi andranno a far visita alla capolista del girone D della serie A2. Quel Pirossigeno Cosenza che è a punteggio pieno, non avendo mai perso o pareggiato in questo scorcio di stagione. Sarà un big match, visto che i giovinazzesi sono terzi in classifica, e l’incontro potrà dire molto sulle ambizioni dei biancoverdi. Rientra tra le fila di mister Foletto, Piscitelli dopo due turni di squalifica, ma non solo, il Giovinazzo C5 potrà schierare i primi due migliori marcatori del girone, quel Roselli, autore sabato scorso di una tripletta e Alves che guida la classifica cannonieri. Di fronte i biancoverdi troveranno l’ex Morgade oltre che a una squadra ben organizzata come dimostra il promo posto in classifica. Fischio d’inizio alle 16.