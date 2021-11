Le ginnaste Iris saranno protagoniste a Chieti per i Campionati Individuali di Ginnastica ritmica

Sono quattro le atlete della Ginnastica Ritmica Iris che saranno in gara a Chieti per il Campionato Nazionale Individuale Gold Junior e Senior. Sulla pedana abruzzese domani mattina scenderà Michela Sallustio (Molfetta, classe 2007), nel pomeriggio Serena Abbadessa (Bisceglie, classe 2006). Entrambe concorreranno per la categoria Junior 2. Domenica toccherà per le Senior toccherà a Irene Carbonara (Giovinazzo, classe 2005) e Maria Dellaquila (Barletta, classe 2005). Secondo la formula del Campionato ogni atleta dovrà esibirsi con 3 diversi attrezzi. Le prime 8 classificate si qualificheranno per la fase finale completando la propria esibizione anche con il quarto attrezzo. Ad accompagnare le atlete pugliesi saranno i tecnici Marisa Stufano e Maddalena Carrieri.