L’Iris impegnata oggi al palasport Capocasale di Bari

Sulle 150 atlete che saranno impegnate oggi al Palasport Capocasale di Bari, 18 saranno le rappresentanti dell’Iris per i campionati di ginnastica ritmica organizzati dalla stessa società che ha sede sociale a Giovinazzo, e che ha palestre in diverse località pugliesi.

Le prove che vedranno impegnate le ginnaste sono per Campionato Individuale Silver, il torneo Winter Club Silver, il Campionato D'insieme Gold ed il Trofeo Squadre Gr Puglia Gold, quest’ultimo voluto dalla direttrice tecnica della società, Marisa Stufano Marisa e dalla team manager Giovanna Pascazio. Alle gare parteciperanno per il Campionato Individuale Silver LC per la categoria A1, Melania De Cillis (Bisceglie), per le A3 Valeria Serini (Giovinazzo), per le A4 Lucia Angarano (Bisceglie) e Giada Bavaro (Giovinazzo). Per la categoria J1 in pedana scenderanno Alessandra Piscitelli (Molfetta) e per le J3 Celeste Malerba (Giovinazzo). Il campionato prosegue poi con le Silver LD e l’Iris presenta per la categoria A1 Irene Porcelli (Bisceglie), A2 Sara Belgiovine (Bisceglie), A3 Emma Di Liddo (Bisceglie); per la categoria J2 Alenia Pasqualoni (Giovinazzo). La giornata di gare proseguirà con il Campionato D'Insieme Gold. Nella categoria Allieve con i 5 cerchi la squadra Iris sarà composta da: Cristina Bianco (Bisceglie), Sara Brunetta (Bitonto), Raffaella Caporusso (Barletta), Anna De Candia (Molfetta) e Gaia Silvestris (Bisceglie).

Infine, al Trofeo Squadre Gold la squadra impegnata sarà composta da Vittoria Ficco (Bisceglie), Veronica Fruttidoro (Bitonto) e Martina Maggi (Carbonara). Le atlete Iris saranno guidate da Marisa Stufano, Lucia Andriani e Dalila Losito. Contingentati gli ingressi all’impianto sportivo barese. Potranno assistere solo due spettatori per ogni ginnasta impegnata nel suo turno di gare ed è necessario il green pass.