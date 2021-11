Il Giovinazzo C5 contro il Bernalda per riscattare la sconfitta di sabato scorso

Dimenticare in fretta la cocente sconfitta patita sabato scorso in terra siciliana. È questa la parola d’ordine che mister Foletto sembra abbia dato ai suoi ragazzi. Tutti concentrati sul Bernalda squadra lucana che viaggia a metà classifica del campionato di serie A2. Concentrazione massima, Foletto la chiede a se stesso e ai sui atleti, per evitare quelle leggerezze che hanno condizionato la gara scorsa. Leggerezze ed errori da cui imparare, questa la filosofia dell’allenatore biancoverde, per riprendere il cammino tracciato nelle prime partite di campionato. «Ho molta fiducia nel gruppo che conduco e nella società – ha dichiarato il mister - e sono convinto che il lavoro, ripreso intensamente da lunedì, ripagherà abbondantemente certe prestazioni incolori. Non ritengo elevate le marcature subite, poiché eccezion fatta per la partita di sabato negli altri incontri abbiamo subito passivi esigui». Evidentemente i 7 gol incassati sabato scorso pesano. Al PalaPansini contro l’Orsa Bernalda, fischio d’inizio alle 16, i biancoverdi vorranno dimostrare che la brutta sconfitta subita, l’unica in questo primo scorcio di campionato, sia stata solo un incidente di percorso.