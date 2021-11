Impegno interno difficile per l’Afp Giovinazzo contro il Forte dei Marmi

Quel 3 a 3 agguantato dall’Afp Giovinazzo all’ultimo respiro sul campo del Roller Matera è un ottimo stimolo per affrontare un’altra partita difficile. Quella che si disputerà domani sera al PalaPansini contro il Forte dei Marmi. Partita che sarà resa ancor più difficile per le defezioni in casa biancoverde. Gli infortuni di Dangelico e Dagostino, la squalifica rimediata a Matera da Bavaro e le condizioni non ottimali di Amatulli, dovrebbe rientrare da un infortunio, hanno fatto diventare corta la panchina dell’Afp. Di fronte si troveranno una delle stelle dell’hockey europeo ed ex Barcellona, Marc Gual. I ragazzi diretti da mister Marzella, con i tre risultati utili consecutivi attualmente occupano al seconda posizione nella classifica del girone B della serie A2. Il toscani sono fermi a 4 punti ma con una partita disputata in meno. Ma come hanno già dimostrato, proprio nel derby del sud, i giovani dell’Afp sapranno mantenere tutto l’impegno di cui sono capaci per tentare di portare a casa un altro risultato utile. Fischio d’inizio alle 20, al PalaPansini si accede con l’esibizione del green pass.