Il Giovinazzo C5 in Sicilia per allungare la striscia positiva

Il Giovinazzo C5, in terra siciliana cerca il sesto risultato utile consecutivo. A ospitare i biancoverdi, questo pomeriggio alle 16, sarà il Gear di Piazza Armerina. Compagine che attualmente occupa la penultima posizione nella classifica del girone D della serie A2. I ragazzi di mister Foletto non vogliono perdere le distanze dal Cosenza capolista per questo si aspettano dalla trasferta di Enna il risultato pieno. Risultato che nello sport, anche visti i valori determinati dalla classifica, non è mai scontato. I siciliani possono vantare una rosa che sa andare con facilità in gol, forse non ha la panchina lunga, come invece ha dimostrato di avere il Giovinazzo C5 con diversi suoi atleti che sono nei primi 10 della classifica cannonieri, ma il Piazza Armerina in casa si saprà rendere pericoloso. È proprio uno dei cannonieri biancoverdi, Alessio Saponara a tracciare un primo bilancio della stagione sportiva in corso. «Avevo la sensazione dall’inizio del campionato che la nostra squadra potesse pensare in grande – ha detto - Abbiamo la mentalità giusta e lavoriamo in sintonia e i risultati sono la naturale conseguenza di ciò che facciamo in settimana». Il rendimento fin qui avuto dal Giovinazzo C5 è frutto della fiducia che atleti, staff tecnico e società, hanno nei confronti dei loro mezzi. Una consapevolezza che potrebbe portarli lontano.