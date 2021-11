Solo tanta esperienza per le atlete dell’Iris nella trasferta di Foligno

Non ci sono stati podi per le ginnaste dell’Iris impegnate nei campionati nazionali di specialità Gold che si sono disputati a Foligno lo scorso fine settimana. Ma le loro performance sono tutte entrate in quel bagaglio di esperienze che lasciano ben sperare per il futuro. Il miglior risultato nella trasferta marchigiana per le ragazze guidate da Maddalena Carrieri, lo ha ottenuto la coppia Simona Brunetta e Silvia Maffei che si classificate all’undicesimo posto nel torneo di qualificazione. Nelle gare individuali Junior 1 Silvana De Santis ha chiuso al 26esimo posto nella prova alla fune, e al 22esimo posto nella prova al nastro. Nelle gare riservate alla Junior 2 e 3 Vittoria Ficco si è classificata al 27esimo post, la fune a sua specialità, mentre alla palla Simona Brunetta è arrivata 24esima.