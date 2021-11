L’Afp Giovinazzo si impone sul campo dell’Alice Grosseto

È stato un altro risultato tennistico a favore dell’Afp Giovinazzo, e questa volta ottenuto in trasferta. Sul campo del Circolo Pattinatori Alice di Grosseto i biancoverdi si sono imposti per 6 a 1 nel corso di una gara giocata a senso unico. Per i grossetani la loro squadra, seguendo le cronache toscane, si è imbattuta in una esperta corazzata. Forse è un po’ troppo vista al giovane età degli atleti biancoverdi che comunque possono contare sull’esperienza di qualche atleta più adulto. Ma evidentemente l’organizzazione di gioco voluta da Mister Marzella ha fatto la differenza contro una compagine, è bene ricordarlo, neo promossa.

Questo nulla toglie ai biancoverdi che dopo sei minuti di gioco sono passati in vantaggio con Colamaria che raddoppia al 12esimo. Gara in discesa per l’Afp che con Mezzina trova la terza rete, e con Cannato che si fa parare un rigore. Nel mezzo Dangelico il portiere biancoverde si oppone da campione alle incursioni del Grosseto. L’estremo difensore giovinazzese si ripete a inizio secondo tempo, parando un rigore e sventando altri attacchi dei padroni di casa. Ma è ancora l’Afp ad andare a segno con Bavaro, ma passano solo 20 secondi e il Grosseto trova quella che sarà la rete della bandiera con Salvadori. È però sempre il Giovinazzo a fare la partita. Va ancora a segno con Cannato e, poco prima della chiusura della gara, con Turturro. L’Indeco Afp Giovinazzo si è mostrata squadra matura capace di gestire il gioco e il risultato. La controprova sarà con la prossima gara da giocare ancora in trasferta contro il Roller Matera.