Quinto risultato utile consecutivo per il Giovinazzo C5

Torna alla vittoria il Giovinazzo C5 dopo due pareggi consecutivi. A farne le spese è il Bulldog Capurso. Sul campo amico del PalaPansini, i biancoverdi si impongono per 4 a 2, confermandosi come il miglior attacco del girone D della serie A2. Eppure la gara all’inizio non si era messa bene per i padroni di casa costretti a subire un gol messo a segno da Dammacco all’8 minuto del primo tempo. Una rete che fa però cambiare l’inerzia della gara. Il Giovinazzo prende in mano le redini del gioco. Sono numerosi i tentativi dei biancoverdi per cercare di impattare la partita. Ci riescono al 12esimo con Saponara. Sul punteggio di 1 a 1 si chiude la prima frazione di gioco.

La ripresa vede i padroni di casa all’attacco. Nei primi sei minuti di gioco ribaltano il risultato prima con Ferreira Praciano e poi ancora con Saponara che va a segno da centrocampo, strappando applausi al pubblico. Ormai si gioca quasi a senso unico. Poche le incursioni degli avversari prima che Alves conceda la quarta rete per il Giovinazzo e la nona per il suo bottino personale che lo porta ad essere il capocannoniere del girone. A questo punto il Giovinazzo C5 rallenta consentendo al Capurso di accorciare le distanze su calcio di rigore concesso per un fallo in area del portiere biancoverde Di Capua. A segnarlo è Elia proprio allo scadere della partita.

Con questo risultato i team guidato da Darcio Foletto inanella il quinto risultato utile consecutivo che significa il secondo posto solitario in classifica a un solo punto dal Cosenza capolista. Nei primi dieci posti della classifica cannonieri ci sono 3 giocatori del Giovinazzo. Alves, come già detto con 9 reti, Roselli al secondo posto con 6 reti e settimo Saponara con 4 reti. Anche questo dettaglio mostra la solidità della squadra biancoverde.