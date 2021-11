L’Afp Giovinazzo in trasferta a Grosseto

Dopo il netto successo sul Prato 54, l’Afp Giovinazzo va disputare la sua prima partita in trasferta in quel di Grosseto, contro la neo promossa Alice. I biancoverdi dovranno tenere testa ai toscani reduci da una sconfitta, ma che hanno dato prova di poter giocare alla pari contro tutte le avversarie, nonostante a poca esperienza in campionato quello di A2 certamente non facile per nessuno. I ragazzi di Pino Marzella sono però fiduciosi. Nonostante la giovane età degli atleti, la loro esperienza anche internazionale maturata nel corso dello scorso anni agonistico, potrà far incanalare la gara sui giusti binari. Il fischio d’inizio è previsto per le 18.