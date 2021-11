Al PalaPansini arriva il Capurso: vietato distrarsi

Nessuna distrazione. Il Giovinazzo C5 vuole continuare con la sua striscia positiva nel campionato di serie A2. Al PalaPansini i biancoverdi ospiteranno questo pomeriggio alle 16 il Bulldog Capurso, squadra che al momento è nei piani bassi della classifica ma con una grande voglia di riscatto. Classifica bugiarda per il Capurso, secondo gli osservatori tecnici, che mette in campo l’ex Di Ciaula, il più volte convocato in Nazionale Leggiero e un bomber del calibro di D’Elia. I giovinazzesi dal canto loro recuperano Bellaver, reduce da una giornata di squalifica, utile all’economia del gioco per i biancoverdi, così come non potranno fare a meno di Piscitelli, l’uomo che ha siglato la rete del pareggio nella trasferta siciliano contro il Melilli. È proprio Piscitelli a presentare la partita. «Abbiamo visto come sia equilibrato il campionato – ha detto – Ogni partita è una battaglia, per cui, da capitano della squadra, chiedo sempre ai mie compagni di non mollare finno all’ultimo secondo». E così sicuramente sarà per la partita di questo pomeriggio. Intanto mister Darci Foletto è stato dichiarato il miglior tecnico del girone D della serie A2 per il mese di ottobre. È stato premiato per il miglior rendimento della sua squadra che è imbattuta dopo quatto giornate e che ha il miglior attacco con 22 reti segnate.