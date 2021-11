L’Iris al Campionato nazionale di ginnastica ritmica a Foligno

Da oggi e fino al 7 novembre va in scena il Campionato Nazionale Gold di ginnastica ritmica al Palasport Paternesi di Foligno. In terra unbra ci sarà anche l’Iris con 4 atlete, che si contenderanno i titoli con alte 350 ginnaste provenienti da tutta Italia e che concorreranno per le categorie Junior e Senior. A scendere subito in pedana, questa mattina sarà la bitontina Silvana De Santis per la fase di qualificazione alla fune. Nel pomeriggio sarà la volta della coppia Simona Brunetta e Silvia Maffei, anche loro bitontine, che si esibiranno nell’esercizio palla/nastro. L’impegno per le ragazze dell’Iris proseguirà domani con Martina Ficco di Bisceglie, in gara nella mattinata per le qualificazioni alla fune, e infine domenica si esibirà Simona Brunette per le qualificazioni alla palla. Ad accompagnare il quartetto pugliese sarà il tecnico Maddalena Carrieri. Alla fase finale del campionato accederanno le prime otto atlete per ogni specialità e per fascia d’età. Stesso meccanismo per le gare di coppia.