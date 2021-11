Un rassicurante 7 a 2 per l’Afp nella prima di campionato di serie A2

Risultato tennistico, 7 a 2, per l’esordio in serie A2 dell’Indeco Afp Giovinazzo. Buona la prima, dunque per i ragazzi di Marzella che si impongono sul Prato 54 in una gara che praticamente non ha avuto storia. I biancoverdi partono forte, mettendo subito le cose in chiaro. Reti a raffica già dai primi minuti della prima frazione di gioco, messe a segno da Dagostino, Bavaro, Cannato, Amatulli e D’Avanzo.

Praticamente in rete sono andati tutti i giocatori di movimento dell’Afp. Il confortevole vantaggio di 5 gol con cui l’Afp ha chiuso il promo tempo ha comportato un leggero calo di attenzione al rientro in campo. Il Prato ha accorciato con Baldesi nei primi secondi di gioco, ma i biancoverdi hanno subito ripreso le redini del gioco chiudendo tutti i varchi e rendendo inefficaci i tentativi degli ospiti di andare in rete. Negli ultimi minuti della gara poi, i ragazzi dell’Afp tornano a segnare con Turturro prima e con Dagostino subito dopo. Agli ospiti la soddisfazione di trovare il secondo gol con Poli, ma solo allo scadere della gara.

Per la prossima partita l’Indeco Afp Giovinazzo è attesa a Grosseto, squadra che ha perso la sua prima partita giocata in trasferta.