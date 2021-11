Un ottimo pareggio per il Giovinazzo C5

Il Giovinazzo C5 era chiamato a una prova di maturità. E in quel di Melilli così è stato. Esce dall’impianto siracusano con un pareggio raggiunto sul filo della sirena, grazie a una corposa prova di carattere che li fa rimanere nei piani alti della classifica generale del girone D della serie A2.

Nonostante le numerose assenze per squalifica e per infortunio, i biancoverdi sono riusciti persino a sorprendere i loro avversari, tanto da passare in vantaggio dopo appena 6 minuti di gioco con Alves. Riuscendo a fermare il risultato sull’1 a 0 per tutto il primo tempo nonostante i ripetuti tentativi degli esperti giocatori del Melilli che in più di una occasione hanno dato l’impressione di poter agguantare il pari. Il secondo tempo è iniziato con i siciliani all’attacco ma è stato il Giovinazzo a raddoppiare con Fereira Praciano. Il Melilli non ci sta e questa volta la reazione della squadra di casa porta i suoi frutti. Nel giro di pochi minuti riesce a pareggiare il doppio svantaggio con Gianino e Monaco, e addirittura a passare in vantaggio con Rizzo. Il Giovinazzo non si arrende e appena un minuto dopo aver subito la rete dello svantaggio, riesce a pareggiare con Saponara.

Rocambolesco il finale di partita. A due minuti dalla fine il Melilli torna in vantaggio con Boschiggia, e manca il quinto gol che avrebbe dato sicurezza ai siciliani. La legge del calcio però vale nel futsal. Gol mancato, gol subito. E a metterlo a segno a soli 20 secondi dalla fine della partita è Piscitelli. 4 a 4 il risultato finale che dà morale ai biancoverdi usciti imbattuti da una partita che già alla vigilia si sapeva difficile.