Trasferta in Sicilia insidiosa per il Giovinazzo C5

Il Giovinazzo C5 è chiamato a una prova di maturità. Questo pomeriggio affronterà in trasferta il Melilli, piccolo comune in provincia di Siracusa, in una gara che si preannuncia insidiosa. I siciliani, infatti possono contare su una rosa fatta di giocatori che hanno militato nella serie superiore, di grande esperienza, quindi. Ma i biancoverdi vorranno confermare il loro ottimo avvio di campionato, forti di due vittorie e n pareggio. Per altro è lo stesso score dei siciliani che in questa occasione faranno sicuramente sentire il fattore campo. Il Giovinazzo dovrà fare a meno di un uomo di punta come Bellaver, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Ha ritrovato però Ferreira Praciano, deciso a portare a casa punti preziosissimi per il prosieguo del campionato.