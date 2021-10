Al via il campionato di serie Serie A2 di hockey

Il giorno è arrivato. L’Indeco Afp Giovinazzo comincia il suo campionato di serie A2 giocando in casa. Sabato incontrerà l’Hockey Prato 54. Sarà l’occasione per i giovani e giovanissimi, reduci dai successi conseguiti nelle Under, e guidati da mister Marzella, di mettere in mostra il loro valore e di mettere in campo l’esperienza fin qui acquisita. L’appuntamento è al PalaPansini alle 20. I biglietti per l’ascesso all’impianto sportivo sono reperibili presso la segreteria della società biancoverde ancora questa sera dalla 17 alle 20,30. Il costo del singolo tagliando è di 5 euro, per i minori di 16 anni l’ingresso e gratuito. Per accedere al PalaPansini è necessario esibire il green pass.